WHO skuffet over at Kina ikke har ferdigstilt tillatelse til Wuhan-opphold

– I dag fikk vi vite at kinesiske tjenestemenn ennå ikke har gitt oss de nødvendige tillatelsene for at gruppen kan ankomme Kina, sier generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus i Verdens helseorganisasjon (WHO) på en pressekonferanse.

En internasjonal ekspertgruppe drar etter planen til Wuhan i løpet av måneden for å finne opprinnelsen til coronaviruset.

– Jeg er veldig skuffet over disse nyhetene, gitt at to medlemmer allerede har begynt sine reiser og to andre ikke får dratt på tampen, sier Tedros om kinesiske myndigheters drøying.