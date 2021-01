Proud Boys-leder pågrepet i Washington

Proud Boys-leder Enrique Tarrio ble pågrepet i USAs hovedstad mandag, to dager før hans gruppe har varslet en demonstrasjon når Kongressen samles for å sertifisere resultatet fra høstens presidentvalg. Arkivfoto: Allison Dinner / AP / NTB Foto: NTB scanpix