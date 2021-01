Mexico vil tilby Julian Assange politisk asyl

– Jeg skal be utenriksministeren om å sette i gang de relevante prosedyrene for å be om at den britiske regjeringen løslater Assange og at Mexico tilbyr ham politisk asyl, sa Lopez Obrador på en pressekonferanse mandag.

USA vil stille Assange for retten for spionasje og datainnbrudd etter lekkasjen av tusenvis av hemmeligstemplede amerikanske dokumenter for ti år siden. Mandag besluttet en britisk dommer at Assange ikke skal utleveres til USA. Hun begrunnet det med faren for selvmord.