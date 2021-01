Iran har tatt sørkoreansk oljetanker i arrest

Det er tankeren MT Hankuk Chemi, som flagger til Sør-Korea, som er blitt anholdt. Irans revolusjonsgarde opplyser at det pågrepne mannskapet er fra Sør-Korea, Indonesia, Vietnam og Myanmar.

Det er uklart hvor oljetankeren ble tatt i arrest, og hvor den nå befinner seg.

Oljelekkasje er gitt som årsak for anholdelsen, men noen timer i forveien opplyste Teheran at en sørkoreansk diplomat var på vei for forhandlinger om milliarder av dollar av Irans verdier som nå er fryst i Seoul.

Sør-Korea retter krav om en snarlig frigivelse av oljetankeren.

– Utenriksdepartementet krever en snarlig frigivelse av fartøyet, heter det.

Videre i uttalelsen opplyses det at departementet har fått bekreftet at mannskapet om bord på tankeren er i sikkerhet.

Samtidig har Iran mandag kunngjort at de har begynt anriking av uran opp mot 20 prosent ved anlegget sitt i Fordo.

Persiabukta har vært åsted for en ulmende disputt mellom Iran og flere andre land, særlig USA og Storbritannia. Det har vært flere hendelser, særlig i Hormuzstredet, som ligger mellom Persiabukta og Omanbukta. Det er en av verdens travleste fraktruter, der rundt en tredel av alle verdens oljelaster passerer.

Storbritannia sendte to marinefartøy til stredet etter at en britisk-flagget oljetanker ble tatt i arrest.

USAs president Donald Trump har allerede ensidig trukket USA ensidig ut av atomavtalen med Iran, og siden har flere hendelser eskalert situasjonen.