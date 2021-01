– Statsministeren er klar på at ytterligere grep må tas for å takle økningen og for å beskytte NHS og redde liv, heter det i en uttalelse fra Downing Street.

Skottlands førsteminister Nicola Sturgeon opplyste tidligere mandag at det skotske samfunnet blir stengt ned for å bremse smitteøkningen.

Ifølge Sky News er det ventet at Johnson skal tale klokken 21 norsk tid.