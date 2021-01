Skottland stenges ned

Skotter blir bedt om å holde seg hjemme, bortsett fra ved fysisk aktivitet og ærender som er helt nødvendig, skriver Sky News.

Sturgeon varsler om at det britiske helsevesenet kan legges under «betydelig større press» i løpet av den neste måneden, og at sykehusene kan bli overbelastet innen de neste to-tre ukene om ikke utviklingen snur.

– Det er ingen overdrivelse å si at jeg er mer bekymret over situasjonen vi står overfor nå, enn jeg har vært på noe tidspunkt etter mars i fjor, sier hun til det skotske parlamentet.

Ifølge BBC vil tiltakene innføres allerede midnatt natt til tirsdag, og være gjeldende til slutten av januar.