Jack Ma er en av superheltene i Kina når det kommer til vellykket forretningsdrift. Men etter at han holdt en tale i Shanghai i slutten av oktober, der han anklaget kinesiske myndigheter for å hindre den teknologiske utviklingen med altfor mange reguleringer, har han forsvunnet fra offentligheten, ifølge flere medier, deriblant britiske Financial Times.

I slutten av november skulle han ha deltatt som jurymedlem i TV-showet «Africa's Business Heroes», men han uteble.

Bilder av ham ble fjernet på programmets hjemmeside, og han var heller ikke med på programmets trailere. Under finalen var Jack Ma byttet ut med en annen medarbeider fra hans netthandelselskap Alibaba.

At han tilsynelatende har forsvunnet fra offentligheten, har ført til spekulasjoner om hvorvidt han blir straffet av Kinas regjering for sine kritiske uttalelser i talen i Shanghai, der han også stemplet Kinas banker for å være gammeldagse pantelånere.

Børsnotering stanset

Talen ble lagt ut på sosiale medier, og ifølge Wall Street Journal skal president Xi Jinping har reagert med raseri.

Like etter ble den planlagte børsnoteringen av Alibabas selskap for betalingstjenester, Ant Group, stanset.

Noteringen lå an til å bli verdens største gjennom tidene med en verdi på over 300 milliarder kroner. Børsnoteringen ligger fortsatt på is, samtidig som kinesiske myndigheter nå gransker Alibaba for det som mistenkes å være en ulovlig monopolstilling.

Dette har ført til at Jack Mas formue har rast i takt med at Alibabas børsverdi har falt med 12 prosent den siste måneden.

Formuen minker

Ma, som tidligere var Kinas rikeste person, har nå havnet på fjerdeplass etter at drøyt 12 milliarder dollar av hans formue har fordunstet i løpet av to måneder.

Når det gjelder hans påståtte forsvinning, så finnes det ikke noe mer utførlig svar enn hva en av medarbeiderne i Alibaba sier til Financial Times. Ma kunne ikke være med i TV-showet på grunn av en «skjemamessig konflikt» lyder forklaringen.

Jack Ma har til nå også hatt en høy stjerne i Kinas kommunistparti, og han er ofte blitt brukt som landets ansikt utad.

Blant annet møtte han statsminister Erna Solberg (H) i mars etter å ha levert store mengder smittevernutstyr til Norge.