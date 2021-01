Mann pågrepet for angivelig å ha drept barna som hevn

Guttene var tre, sju og åtte år gamle. Døden inntraff 2. januar i delstaten Hidalgo. Da hadde den mistenkte ringt til sin far og fortalt hva han hadde gjort. Barnas bestefar ringte til politiet.

Den mistenkte flyktet til Sonora, men ble pågrepet og fraktet tilbake til Hidalgo der han blir siktet.

Bakgrunnen for saken skal være at mannen hadde en uoverensstemmelse med barnas mor og at han drepte barna for å påføre henne stor smerte, heter det i en uttalelse fra politiet.

– Han drepte sønnene sine, angivelig som hevn mot kona, står det i politiets uttalelse.