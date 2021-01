Minst 20 døde da tak på krematorium raste sammen

En eldre person var blitt kremert, og de pårørende hadde søkt ly under et nyoppført tak som kollapset i kraftig regnvær, opplyser politiet i Ghaziabad like utenfor New Delhi.

Redningsarbeidere brukte flere timer på å søke gjennom bygningsmassen etter overlevende.

Ifølge lokale medier ble 38 personer reddet ut. Minst 15 ble sendt til sykehus med skader, melder nyhetsbyrået Press Trust of India.

Statsminister Narendra Modi sendte søndag kveld sine kondolanser.