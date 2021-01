Mann brøt seg inn i keiserboligen i Tokyo

I hele to timer oppholdt mannen seg i den vanligvis strengt bevoktede residensen, skriver japanske medier.

Til slutt ble han anholdt av den keiserlige livgarden i nærheten av boligen til prinsesse Yuriko, keiser Naruhitos grandtante.

29-åringen skal ha klart å komme seg inn på området via en inngang som på et tidspunkt lørdag kveld ikke var bevoktet. Til politiet har han forklart at han ønsket å møte medlemmer av keiserfamilien, ifølge TV-stasjonen TBS.

Om mannen fikk ønsket oppfylt, er ikke kjent. Ingen skal ha kommet til skade som følge av hendelsen.