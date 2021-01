EU avviser at unionen er en flaskehals i treg vaksinekampanje

EU er under hardt press etter at land som Storbritannia og Israel vaksinerer i et langt raskere tempo enn de europeiske landene som får doser gjennom unionen.

Toppsjefen i Biontech, det tyske selskapet som produserer vaksine sammen med Pfizer, har anklaget EU-systemet for å være tregt.

– Flaskehalsen er i øyeblikket ikke knyttet til bestillinger, men mangelen på produksjonskapasitet verden rundt, sier helsekommisjonær Stella Kyriakides i EU.

Hun understreker at EU har stilt 100 millioner euro til rådighet til Biontech for å bygge ut produksjonskapasiteten. Og at EU er klar til å bidra med enda mer.

– Situasjonen vil bli bedre steg for steg, sier hun.

Står på EU-strategien

EU har fått kritikk for å satse på flere hester, og legge inn forhåndsbestillinger på vaksiner som ennå ikke er godkjent, mens land som Israel har kjøpt store kvantum Pfizer-vaksine.

Denne strategien vil EU fortsette med.

– Vi har vært klare til å forhandle om flere vaksinedoser fra Biontech i lang tid. Andre leverandører vi har kontrakter med er klare til å få sine vaksiner godkjent av EU snart, sier Kyriakides.

Pfizer-vaksinen ble godkjent 21. desember, mens Moderna-vaksinen trolig får samme stempel 6. januar. Astra Zeneca-vaksinen som er godkjent i Storbritannia må trolig vente enda lenger før den blir godkjent i EU.

– Henger ikke etter

Svenska Dagbladet skrev første nyttårsdag at EU ligger flere måneder bak andre land i utrullingen av vaksinene.

Kyriakides hevder derimot at EU ikke henger etter.

– Hvis alle vaksinekandidatene blir godkjent, vil Europa ha to milliarder doser tilgjengelig for 450 millioner europeere og våre naboer. Og det er det dette handler om: At Europas raskeste vei ut av krisen er hvis vi står sammen, sier helsekommisjonæren.