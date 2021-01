16 prosent flere døde i flyulykker i 2020

Totalt var det 40 ulykker der rutefly var involvert, og åtte av dem førte til dødsfall, viser tall fra det nederlandske luftfartsselskapet To70, skriver Reuters.

Ulykken som krevde flest menneskeliv skjedde på en av årets første dager, da et ukrainsk passasjerfly ble skutt ned like ved Teheran i Iran 8. januar. 176 personer mistet livet, og Irans revolusjonsgarde måtte erkjenne at de ved en feil hadde skutt ned flyet.

I 2019 var det 86 flyulykker i verden, med i alt 257 dødsfall.