Opiateksplosjon i Mexico

Forsvarsminister Luis Sandoval kom med tallene på en pressekonferanse nyttårsaften. Den kraftige økningen fra fjoråret skyldes økt etterspørsel etter stoffet, sa Sandoval.

Fentanyl er regnet for å være svært avhengighetsdannende og lett å smugle. Det ble også beslaglagt enorme mengder andre stoffer som klassifiseres som narkotika i Mexico i 2020.

Det ble beslaglagt 244 tonn marihuana, 35 tonn krystallisert metamfetamin og like under 28 tonn kokain. Det tilsvarer en økning på 8 prosent for de to førstnevnte og 45 prosent for kokain.