Microsoft: Hackere fikk tak i kildekode

Selskapet skriver i et blogginnlegg om dataangrepet at hackerne kom seg inn gjennom en ansattkonto, og fikk se kildekoden, selv om de ikke kunne gjøre endringer i den.

Dataangrepet ble avslørt i desember, men kan ha startet allerede ett år tidligere, mener Microsoft. Amerikansk etterretning anklager Russland for å ha stått bak, og blant dem som ble rammet var ledelsen i USAs finansdepartement, som håndterer ekstremt markedssensitiv informasjon.

Kildekoden er den grunnleggende delen av programvare, og IT-professor Mike Chapple ved University of Notre-Dame sier til CNN at hackerne trolig var på jakt etter svakheter som kan utnyttes.

Datasikkerhetseksperter er urolige for at informasjonen kan ha havnet i feil hender, noe som kan gjøre Microsofts produkter sårbare for nye angrep.