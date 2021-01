Verden går inn i 2021 med avstand til hverandre og et håp om lysere tider

2020 er året de fleste av oss ikke har noen problemer med å legge bak oss. Fra stillehavsøyene og Oceania som først gikk inn i 2021, via Asia der viruset først brøt ut, Europa som er hardt rammet og Afrika som har fått viruset på toppen av flere kriser til et Amerika med USA som har flest koronaofre i verden og Sør-Amerika som opplever nye smittetopper. Sakte, men sikkert går hele verden inn i 2021.

Det feires på forskjellig vis, noen steder mer lavmælt, andre steder med enorme fyrverkeri-show som vanlig. De fleste steder er det imidlertid to ting som går igjen: Munnbind og sosial avstand.

To koronatiltak som står igjen som et bilde på skrekkåret verden er i ferd med å legge bak seg.

Spøkelsesbyen Sydney

I Sydney og Australia, som byttet ut 2020 med 2021 som noen av de første i verden, var fyrverkeriet over havna som vanlig gigantisk. Men det var få folk i gatene. Gjerder og trusler om heftige bøter gjorde at folk flest valgte å se fyrverkeriet på TV.

Sydney var som en spøkelsesby da klokken rundet midnatt.

På New Zealand gikk nyttårsfesten stort sett som normalt. Landet er smittefritt, og folk kunne slenge seg rundt halsen til nære og fjerne og ønske et godt nytt år.

– Vi er heldige som bor i New Zealand, sier Taufau Aukuso, som tok med seg datteren Rasela ut på nyttårsfeiring på byen, til New Zealand Herald.

Mer avstand var det i flere kinesiske byer. Strenge regler gjorde at folk ikke samlet seg i storbyene, men i Wuhan, der viruset først brøt ut, var det store fester.

– 2020 har vært et veldig vanskelig år for oss, sier Xu Du til AFP om de store folkemengdene som feiret i Wuhan.

Tett i tett i Nord-Korea

Også i Hongkong samlet folk seg i havna for å ta imot det nye året.

Langt tettere sto folk i Nord-Koreas hovedstad Pyongyang, der folk med munnbind sto oppstilt på rekke og rad og feiret nyttår.

I Seoul i nabolandet Sør-Korea ble det tradisjonen tro ringt med bjeller, men uten folk utendørs. Vanligvis er det titusenvis ute i gatene og overværer hendelsen.

Også i India var det tomme gater som preget nyttårsfeiringen. Det var innført portforbud i New Delhu, Mumbai og Chennai og flere andre steder.

I Dubai lyste Burj Khalifa opp som en palme omslynget av fyrverkeri, og i Beirut ble portforbudet utsatt til klokken 3 natt til første nyttårsdag, slik at folk kunne feire.

– Folk kommer til Dubai fordi det er et åpent land, men det er så mange regler. Vi ber om at vi i neste år kan feire i frihet, sier Bashir Shehu fra Nigeria til AP.

Direktesendt bål ensom svenske

Rundt om i Europa var det stort sett folketomme hovedsteder gikk inn i det nye året. I Roma ble et stort bål tent på Circus Maximus midnatt, sendt direkte på TV.

I London ringet Patti Smith inn det nye året på en direktesendt forestilling fra Piccadilly Circus.

I Stockholm var det Sofia Helin som hadde ansvaret for å lede svenskene inn i det nye året med direktesending fra Skansen. Til lyden og synet av fyrverkeri sto skuespilleren alene på Skansen da klokken rundet 12.

– Ring ut sorgene, bekymringen og nøden, sa Helin.

For mange samlet i København

Den danske hovedstaden København var i stor grad sperret av. Politiet var likevel bekymret for at en gruppe samlet seg ved Tivoli.

– Det er for mange mennesker rundt Tivoli for å se fyrverkeriet, vi anbefaler at man ikke søker mot Tivoli, skrev København-politiet på Twitter like etter klokken 23.

Det er også ventet at det vil bli slik i USA. Verdens hardest rammede land i koronapandemien feirer nyttår med god avstand. På Times Square i New York, der verdens kanskje mest ikoniske nyttårsfeiring skjer, slipper bare en håndfull gjester inn.

Blant dem er helsepersonell som har stått i frontlinjen i kampen mot koronaviruset, skriver AP.

– Farvel 2020, her kommer det noe bedre: 2021, sier New York-ordfører Bill de Blasio.

I Rio de Janeiro er stranda Copacabana, der millioner vanligvis feirer, stengt av.