USA sa nei til FN-budsjettet

President Donald Trumps administrasjon ga et siste stikk til verdensorganisasjonen ved å si nei til budsjettet. Standpunktet ble begrunnet med uenighet i spørsmål som dreide seg om Israel og Iran, men fikk praktisk talt ingen støtte fra resten av verdenssamfunnet.

Året ble avsluttet ved at FNs hovedforsamling vedtok budsjettet på 3.321 milliarder dollar for neste år.

USAs FN-ambassadør Kelly Craft protesterte mot at budsjettet også skal finansiere et arrangement som markerer at det er 20 år siden FN-konferansen mot rasisme i Durban i Sør-Afrika. Da valgte USA å forlate konferansen i solidaritet med Israel som anklaget en rekke muslimske land for å være fiksert på å kritisere den jødiske staten.

– 20 år etter er det ingenting igjen å feire eller støtte ved Durban-erklæringen. Den var forgiftet av antisemittisme og antiisraelsk partiskhet, sa Craft.