Trump avslutter Florida-ferien en dag før tiden – til Washington nyttårsaften

Det hvite hus kommer ikke med noen forklaring på hvorfor presidenten avbryter ferien sin i Florida en dag tidligere enn planlagt. Trump har sammen med kona Melania vært i sitt hjem i Mar-a-Lago siden lille julaften.

Fra Florida har han kommet med en rekke angrep på valgresultatet, som viser at Joe Biden blir USAs nye president. Trump har ennå ikke erkjent valgnederlag.

Nyheten om at han avbryter ferien kom kort tid etter at senatoren Josh Hawley kunngjorde at han vil motsette seg kåringen av Biden når Kongressen neste uke skal samle seg for å bekrefte Bidens valgseier.

Det er ikke kjent om det er noen sammenheng mellom denne uttalelsen og presidentens avgjørelse om å reise hjem en dag før tiden.