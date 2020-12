USA: Sykehusansatt ødela 500 vaksinedoser med vilje

Sykehuset opplyser at de ble klar over at dosene var ødelagt lørdag. De hadde blitt stående utenfor kjøleanlegget over natta.

I en uttalelse onsdag kveld opplyser sykehuset at en ansatt har innrømmet å ha tatt vaksinene ut av kjøleanlegget med vilje. Den ansatte har fått sparken og er blitt anmeldt til myndighetene.

– Vi tror fortsatt at vaksinene er veien ut av pandemien. Vi er mer enn litt skuffet over denne personens handling, som vil føre til en forsinkelse for mer enn 500 personer som skulle ha fått vaksinen, skriver sykehuset.