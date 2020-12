Iran hyller «martyren» Soleimani, ett år etter at han ble drept av USA

Soleimani ble drept i et droneangrep i Bagdad i Irak 3. januar. Det førte til økt spenning mellom USA og Iran. Soleimani er siden blitt hyllet som en martyr i hjemlandet, og er udødeliggjort i portretter, skulpturer, ballader og en kommende TV-serie.

Søndag, på ettårsdagen for drapet, vil han bli hedret rundt om i Iran, samtidig som det er håp om at påtroppende president Joe Biden vil bedre forholdet mellom USA og Iran. Ordren om aksjonen mot Soleimani kom fra Donald Trumps kontor.

I dagene umiddelbart etter drapet var det frykt for at aksjonen kunne utløse en ny storkrig. Bortsett fra angrep mot amerikanske leirer i Irak, som ikke tok liv, og den feilaktige nedskytingen av et ukrainsk passasjerfly nær Teheran, som tok 176 liv, ble det imidlertid ingen krigshandlinger.

Årsdagen for dødsfallet kommer mens Iran, allerede hardt rammet av sanksjoner, kjemper mot koronaviruset, som så langt har tatt livet av rundt 50.000 personer i landet.

Sammenlignes med episke helter

Det er likevel ventet flere markeringer av Soleimani. Han ledet Quds-styrken, utenlandsoperasjonene til Revolusjonsgarden. Allerede før han døde ble han utnevnt til levende martyr.

– Soleimani legemliggjør iranske verdier som mot og motstandsånd, sa Irans suverene leder Ali Khamenei tidligere i desember.

I en av de mange sangene som er blitt skrevet om Soleimani siden dødsfallet, blir han sammenlignet med mytiske helter i det persiske verket Shahnameh, Kongenes bok.

– Vi har hatt mange helter, noen av dem fiksjonelle, i vår lange historie, men Soleimani var et ekte menneske som vi har kjent i kjøtt og sjel, sier dikteren Milad Erfanpour.

Samlende figur

Forskeren Mehdi Zakerian sier at Soleimani nådde ut til et bredt lag i Iran, på tvers av politiske, religiøse eller klasseskiller.

– I sine taler snakket Soleimani alltid til alle iranere, og ikke bare til en klasse, sier Zakerian.

I en video fra 2017 som nå deles flittig i Iran, snakker Soleimani om at iranske politikere må pleie omgang med alle borgere, uansett hvor de står politisk.

– Det er sjelden å finne en samlende figur som Soleimani i Iran, sier Fatima Aslsmadi ved Al Jazeera Centre for Studies i Doha.