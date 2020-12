Brexitavtalen ble britisk lov 23 timer før 2020 er over

Den ble godkjent av Parlamentet og dronning Elizabeth i rekordfart. I 0.30-tiden hadde dronningen gitt sin velsignelse, slik at avtalen formelt er blitt britisk lov. Dermed unngår britene og EU den vanskelige situasjonen som ville ha oppstått om 2020 ble 2021 uten at en avtale var på plass.

Den ettårige overgangsperioden går nemlig ut ved årsskiftet.

Underhuset i London gjorde seg onsdag ettermiddag ferdig med den første avstemningen om brexitavtalen. Sent onsdag sa også Overhuset ja til avtalen.

Saken passerte dermed alle stadier i løpet av en sjeldent hektisk maratondag i Parlamentet. I den første avstemningen stemte 521 representanter for, mens 73 vendte tommelen ned. De skotske nasjonalistene og Liberaldemokratene stemte imot.

– Brexit er ikke avslutningen, men en begynnelse. Nå er det vårt ansvar å sørge for at vi får det beste ut av den makt vi har gjenvunnet, av de verktøy vi har tatt tilbake, sa statsminister Boris Johnson under debatten.

Kort tid etter den første avstemningen signerte han avtalen.

Begynte i Brussel

Avtaledokumentene ble først signert av EU-president Charles Michel og kommisjonsleder Ursula von der Leyen i Brussel onsdag morgen, etter at de 27 EU-ambassadørene tirsdag ettermiddag ga sitt klarsignal til en foreløpig innføring.

Noen felles signeringsseremoni med britene var ikke praktisk mulig. Dokumentene ble derfor sendt med fly til London. Det britiske flyvåpenet RAF tok seg av transporten, som begge parters representanter deltok i.

Det er tre avtaler som signeres onsdag. I tillegg til handels- og samarbeidsavtalen som ble klar julaften, er det separate avtaler om informasjonsdeling og om atomsamarbeidet Euratom.

Ekstraordinært

I London var Parlamentet kalt inn til ekstraordinært romjulsmøte for å ratifisere avtalen slik at den kan begynne å løpe fra nyttår. Johnsons konservative parti har flertall i Underhuset, og det var ventet at lovforslaget som formaliserer avtalen med EU, ville bli vedtatt uten større problemer.

Forslaget omtales som Lov om det fremtidige forholdet til Den europeiske union.

– Vi har bare én dag igjen av overgangsperioden, og dette er den eneste avtalen vi har. Den er et grunnlag å bygge på i årene som kommer, sa Labour-leder Keir Starmer før han og resten av partiet ga regjeringen sin støtte.

Dronningens ja

Parlamentsleder Lindsay Hoyle satte i gang debatten etter å ha takket staben i nasjonalforsamlingen som har gjort det mulig å samle de folkevalgte midt i romjulen og mens landet er underlagt strenge restriksjoner. Flere parlamentarikere deltok via nettet.

Det ble avholdt rundt fem timer med debatt og votering i Underhuset før saken ble sendt til Overhuset ved 16-tiden. Etter at lorder, ladyer og biskoper hadde sagt sitt – 145 av dem hadde bedt om ordet – gikk saken tilbake til Underhuset, som har rett til å stemme over eventuelle endringer fra det andre kammeret.

Først nærmere midnatt hadde avtalen gått gjennom alle formaliteter i Parlamentet. Kort tid seinere ga også dronningen sin velsignelse til avtalen.

EU-parlamentet skal også behandle avtalen, men det skjer først på nyåret.