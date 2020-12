Politiet fikk tips om Nashville-bomberen i fjor

Detaljene om tipset i 2019 kommer fram i en nylig offentliggjort rapport fra Nashville-politiet. Der kommer det fram at kjæresten til mannen som politiet antar at tok sitt eget liv ved å sprenge bobilen sin i Nashville første juledag, fortalte politiet at han bygget bomber i 2019.

Det fortalte hun politiet etter at hun var innbrakt for å ha kommet med selvmordstrusler mens hun satt med to våpen utenfor hjemmet sitt. Hun fortalte helt konkret at kjæresten bygget bomber i bobilen sin.

Politiet rykket ut til mannens hjem, men ingen åpnet da de banket på. De klarte heller ikke å se inn i bobilen, men merket seg at det var flere alarmer og ledninger på stedet.

– De så ikke noe bevis for at en forbrytelse hadde skjedd, og hadde ingen rett til å ta seg inn i hjemmet hans, opplyser Nashville-politiet i en uttalelse.

– Jeg tror politibetjentene gjorde alt de kunne etter loven. Kanskje kunne de ha fulgt han opp mer, men det blir etterpåklokskap, sier politisjef John Drake i Nashville.