Rekordmange innlagt ved danske sykehus

Professor og overlege Henrik Nielsen ved Aalborg Universitetssykehus tror at sykehusene først et stykke ut i januar kan håpe på et fall i innleggelsene.

Han bygger denne antakelsen på at myndighetene i flere omganger i begynnelsen av desember innskjerpet tiltakene i håp om å bremse smitten.

-Men først fra 16. desember ble det en mer omfattende nedstengning. Det går to uker før man kan avlese effekten av det i antallet bekreftede smittetilfeller. Så vi er tett på toppen av antallet tilfeller, sier Nielsen.

Forsinket effekt

Det går deretter ytterligere en til to uker før utviklingen gir seg utslag i belegget på sykehusene.

– Vi skal ut stykke ut i januar før sykehusene kan håpe på et fallende antall, sier Nielsen.

Av de 926 som Statens Serum Institut har registrert, er 136 innlagt på intensivavdeling. Og av disse får 87 hjelp til å puste av en respirator. Dermed begynner tallene å ligne på dem Danmark hadde i våres, da det var 153 innlagt på intensivavdelinger på det verste.

Nielsen sier at de innlagte i gjennomsnitt ligger på sykehus i sju-åtte dager.

Nedstengingen av Danmark ble tirsdag forlenget på grunn av den svært alvorlige smittesituasjonen. Statsminister Mette Frederiksen ber danskene avlyse nyttårsselskaper.

Helt til 17. januar

På en pressekonferanse tirsdag kveld opplyste Frederiksen at alle de nåværende restriksjonene forlenges fra 3. til 17. januar, og at danske skolebarn, også de yngste, skal ha hjemmeundervisning i denne perioden.

– Lyset og håpet er tent med vaksinen, men vi vet at det fortsatt er noen harde måneder foran oss, sa Frederiksen da hun innledet pressekonferansen.

Restriksjonene innebærer at alle restauranter, barer, kulturinstitusjoner, kjøpesentre og andre butikker må holde stengt i to uker mer enn hva som tidligere er varslet. De eneste unntakene er apotek og supermarkeder. Samtidig kan restauranter fortsatt selge hentemat.

Det er kun lov å samles ti personer i det offentlige rom.