Gibraltar – et lite stykke uløst brexit

Mens Europa kunne trekke et lettelsens sukk og sette seg til bords julaften vel vitende om at «brexit var unnagjort» – for å bruke Boris Johnsons velkjente frase – er tiden i ferd med å løpe fra klippen ved Gibraltarstredet.

Også den lille eksklaven forlater EUs indre marked 1. januar.

Pendlerløsning

Bare dager før grensebommene senkes har Spanias utenriksminister gode nyheter til de mange som pendler mellom Spania og Gibraltar. Selv om man ikke kommer i mål med en avtale om generell bevegelsesfrihet, vil grensependlerne fritas fra kontroll, sier utenriksminister Arancha Gonzalez Laya.

Alle andre må ta med seg pass for å krysse grensen.

Gibraltar har vært en kinkig sak mellom Spania og Storbritannia i flere hundre år. Territoriet ble britisk i 1713, men spanjolene har aldri gitt opp kravet om suverenitet, heller ikke nå.

Spania sørget for at Gibraltar skulle holdes utenom brexitforhandlingene i Brussel og London. I stedet er dette en sak mellom Storbritannia, Spania og myndighetene i Gibraltar.

– Mener alvor

– Vi har ikke mye tid, og kaosscenene i Storbritannia er en påminnelse om at vi må jobbe for å få i stand en avtale. Det ønsker Spania, og det ønsker Gibraltars innbyggere. Nå må Storbritannia også ønske det, sier Gonzalez Laya, som frykter lastebilkøer ved den lille grensestasjonen.

Spania har insistert på at de vil ha et ord med i laget når det gjelder Gibraltars fremtid.

– Ingen av partene vil gi opp sin posisjon i spørsmålet om suverenitet, men vi må sette det til siden for å få en avtale som gjør livet lettere for dem som bor på begge sider av grensen, sier ministeren. Hun mener en avtale er mulig.

– Det beste tegnet på at Spania mener alvor er at de ikke snakker offentlig om det skjer ved forhandlingsbordet, sier Gonzalez Laya.

Erkebritiske EU-tilhengere

Over 15.000 mennesker – rundt halvparten av arbeidsstyrken i Gibraltar – bor i Spania, men jobber i det britiske territoriet.

Gibraltar omtales noen ganger som mer britisk enn Storbritannia, og i 2002 stemte 99 prosent for fortsatt britisk overherredømme i stedet for delt spansk-britisk styre.

I 2016 stemte 96 prosent av de 34.000 innbyggerne for å bli i EU.

Gibraltars førsteminister Fabian Picardo mener en avtale om fortsatt fri bevegelse vil være det beste. I London sier regjeringen at den jobber for en avtale som sikrer smidig flyt over grensen, «noe samfunnet på begge sider åpenbart har interesse av».