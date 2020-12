Sydney skjerper koronarestriksjonene

Antall gjester man kan ha i sitt hjem på nyttårsaften, er redusert fra ti til fem, og samlinger utendørs er kuttet fra 50 til 30 mennesker, opplyser delstatsminister Gladys Berejiklian.

Tiltakene innskjerpes etter at seks smittede ble oppdaget utenfor et nedstengt område nord for byen. Til sammen er 147 mennesker nå smittet i det siste utbruddet.

Trass i at den berørte delen av byen var stengt ned, forlot et brudepar i helgen området for å gifte seg. Bruden og 20 av hennes gjester fikk bøter på 1.000 australske dollar hver.

Det berømte nyttårsfyrverkeriet på broen over Sydney-bukta går sin gang også i år, men nesten uten publikum, siden bare de som bor i havneområdet eller er på hotell, får se det med egne øyne dersom de har vinduer eller takterrasser med utsikt.

Normalt samler opp til en million mennesker seg for å bivåne det spektakulære fyrverkeriet, men i år må de holde seg unna havneområdet, og politiet har satt opp gjerder i parker og utsiktspunkter i området for å hindre samlinger av tilskuere.

Berejiklian ber folk bli hjemme og se fyrverkeriet på TV.