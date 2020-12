Politifolk involvert i Breonna Taylor-drapet sparket

Den ene var han som ba om ransakingsordren, og den andre var en etterforsker som deltok i aksjonen mot huset til Taylor.

Den 26 år gamle hjelpepleieren Breonna Taylor ble skutt seks ganger da politiet brøt seg inn i leiligheten hennes der hun sov sammen med kjæresten.

Politiet sier at kjæresten skjøt mot dem, og at de besvarte ilden. Men de traff Taylor og ikke kjæresten.

Ingen av de tre som deltok i aksjonen er siktet for drapet, men en av dem ble siktet for å skyte blindt rundt seg under aksjonen.

Drapet på Breonna Taylor utløste store demonstrasjoner i Louisville og andre byer og fyrte opp under Black Lives Matter-aksjonene som rystet USA i mange måneder.