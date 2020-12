Lavrov: Tyrkia og Russland vil fortsette å utvikle militært samarbeid tross sanksjoner

Det har vakt oppsikt i Nato at Tyrkia har kjøpt rakettforsvar fra Russland. Men til tross for amerikanske sanksjoner, ser det ut til at Nato-landet vil fortsette å utvikle sitt militære samarbeid med russerne.

Det varsler iallfall Russlands utenriksminister Sergej Lavrov etter et møte med sin tyrkiske motpart Mevlut Cavusoglu tirsdag.

– Vi har bekreftet vår felles intensjon om å utvikle militære bånd med Tyrkia til tross for Washingtons uberettigede press, sier Lavrov etter møtet.

Innførte sanksjoner

USA innførte tidligere i desember sanksjoner mot Tyrkia, etter at Nato-landet kjøpte det russiske luftvernsystemet S-400. Tyrkia protesterte kraftig og varslet gjengjeldelse.

Sanksjonene er rettet mot den tyrkiske etaten SSB, dens leder og tre ansatte. SSB har ansvar for innkjøp av militært materiell og er tett knyttet til kontoret til president Recep Tayyip Erdogan.

USA mener kjøpet av det russiske luftvernsystemet svekker sikkerheten til amerikansk militærteknologi. Også sikkerheten til amerikansk militært personell er truet, ifølge utenriksminister Mike Pompeo.

– Jeg oppfordrer Tyrkia til å løse S-400-problemet omgående i samarbeid med USA, sa Pompeo i midten av desember.

Tyrkia protesterte

Regjeringen i Tyrkia mener på sin side at sanksjonene er urettferdige og ikke til å fatte.

– Tyrkia vil ta de nødvendige skritt mot denne beslutningen, som uunngåelig vil påvirke forholdet vårt på en negativ måte, het det i en uttalelse fra landets utenriksdepartement.

Departementet varsler at Tyrkia vil gjengjelde beslutningen på en passende måte og på et passende tidspunkt.