Trump: Fire års kamp mot USAs institusjoner

President Trump har styrt USA på innskytelse og gjennom twittermeldinger, han har økt kulturelle og etniske skiller, og han har undergravd troen på institusjonene som bærer det amerikanske samfunnet.

Oppsummeringen av disse fire årene er kort fortalt en president i konstant krig med sine omgivelser, et ampert presidentskap som gjør kritikere til forhatte fiender, og som har uforutsigbarhet og impulsivitet som sitt kjennetegn.

Perioden toppet seg med riksrettssaken i 2019 om maktmisbruk i jakten på å sverte Joe Bidens sønn og for å ha hindret kongressen i å utøve sin kontrollfunksjon. Saken ble programmessig stanset av Senatet, der republikanerne har flertall.

Corona

Slutten av perioden i Det hvite hus ble dominert av coronapandemien og den ytterst kontroversielle opptredenen fra presidentens side i ukene etter valget – som han tapte, men som han konsekvent omtalte som forfalsket og stjålet fra ham.

Trump knuste alle oppfatninger om hvordan en president oppfører seg og kommuniserer med omverdenen. Med twittermeldinger ga han så vel sine nærmeste som resten av verden sitt ufiltrerte syn på hvordan utfordringer skulle løses. Han sjokkerte etablerte miljøer, og delte ut karakteristikker av venner og motstanderne på en måte som utløste vantro – men også jubelrop fra hjemmebasen.

Mange tror det skal mye til før nasjonen en gang til velger en president som er så opprivende som Trump, og det gjenstår å se hvor stort avtrykk han har satt på selve embetet. Påtroppende president Joe Biden fremstår som motstykket til Trumps fire kaotiske år og lover å gjenskape verdighet og anstendighet i Det ovale kontor.

Over grensen

– I alle fire år har dette vært en person som ved enhver anledning har forsøkt å tøye presidentens makt utover grunnlovens grenser. Han endret presidentembetet på mange områder, men mye kan tilbakeføres nesten over natten av en president som vil gjøre et poeng av nytt lederskap, sier presidenthistorikeren Michael Beschloss.

Trumps mest dyptgripende inntrykk vil trolig være hans bruk av presidentembetets makt og myndighet til å undergrave det amerikanske folkets syn på institusjonene i samfunnet. Fra første dag gikk Trump til angrep på det føderale byråkratiet, han gikk etter det han kalte «den dype staten», og han rystet amerikanernes tillit til offentlig forvaltning på alle nivåer.

Presidenten mente at Russland-etterforskningen var et korstog mot ham selv, han hundset etterretningsorganisasjonene og Justisdepartementet og omtalte spesialetterforsker Robert Mueller på den mest nedlatende måte.

Munnbruk mot alle

Han kritiserte høyesterett for manglende lojalitet, han refset det føderale postvesenet for å gjøre det lettere å fuske ved valget og han rokket ved integriteten til selve valget ved konsekvent å omtale det som manipulert.

Målinger etter valget tyder på at mange amerikanere, og et flertall av republikanerne, mener at Biden ble valgt på en ulovlig måte, noe som kan svekke hans myndighet i krisetider og undergrave framtidige valg.

– Dette er kreftceller. Det er vanskelig å si om kreften kan fjernes fra embetet, uten at det også blir påført skade. Jeg tror presidenten har gjort enormt mye negativt i de siste ukene, sier Richard Waterman, en presidentekspert ved Kentucky University.

Historikere er enige om at Trumps bare fikk én periode i Det hvite hus, men at det vil ta år å fordøye og analysere det han har gjort. Men noe er klart. Han utnevnte tre dommere til høyesterett og over 220 føderale dommere og ga dermed rettsvesenet en markant konservativ dreining.

Stemmekveg

Trump nullstilte mange begrensninger og reguleringer for næringslivet og fikk oppleve at økonomien viste gode tall da det kom til presidentvalget. Han utløste stor valgdeltakelse og fikk nesten ubegrenset støtte blant republikanerne i Kongressen. De som kritiserte ham, ble raskt skjøvet ut i mørket.

Omhyggelig utarbeidet politikk og erklæringer med vidsyn og analyse ble erstattet av twittermeldinger og spontane politiske ytringer. Snarere enn å utarbeide grundige politiske reformer, ble politikken Trump førte, dominert av skittkasting, personlige fornærmelser og fornedrelser.

Og det var så som så med sannhetsinnholdet. Amerikanske medier snakker sjelden om løgner, men snarere usannheter og feil. The Washington Post gjorde det til en sport å telle og er kommet opp i over 23.000 usannheter fra presidenten.