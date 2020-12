Sykehusene i California i ferd med å overbelastes

Utsettelsen gjelder i en eller to uker, mens i Sør-California blir det ikke satt opp nye operasjoner til slutten av januar utover nødvendig kirurgi.

Utsettelsene er helt nødvendig for å svare på økningen i koronatilfeller og sørge for at det er helsepersonell tilgjengelig for å fokusere på pasientene med covid-19.

– I 16 av våre 36 sykehus har vi allerede over 100 prosent belegg på intensivavdelingene. Vi sliter med å skaffe oss økt kapasitet, sier Greg Adams, som er styreleder og direktør i Kaiser.

Både i Sør-California og i San Joaquin-dalen er det ikke lenger ledig intensivkapasitet, og guvernør Gavin Newsom sier at det er plassert senger på skoler, gymsaler og i telt.

Verste bølge hittil

California er for tiden rammet av den hittil verste koronabølgen. Søndag var det 19.766 pasienter innlagt på delstatens sykehus med covid-19, noe som er 45 prosent mer enn for bare to uker siden.

Nå frykter helsevesenet en kraftig økning i ukene framover etter julehelgen, da mange har vært på reise for å besøke familie.

Ifølge modeller delstaten har laget, kan antall innlagte mer enn fordobles i neste måned, fra 20.000 til 50.000.

De som nå er på sykehus, er de som ble smittet i begynnelsen av desember, og helsevesenet sier at de ikke vil være i stand til å takle en ny pågang av samme størrelse som etter Thanksgiving.

– Med den høye raten av innleggelser som vi allerede har, der sykehuskapasiteten er sprengt, blir det en katastrofal situasjon i januar om vi får en bølge på toppen av den nåværende bølgen, sier sjefen for helsevesenet i Los Angeles, Christina Ghaly.

Operasjoner utsettes

Allerede har noen sykehus vært nødt til å ta andre skritt enn å utsette operasjoner, blant annet å holde pasienter lengre i ambulanser mens senger frigjøres, og å flytte pasienter som helst burde være på intensivavdelingen, til andre avdelinger.

Men slike tiltak har sine begrensninger, og helsevesenet sier at kapasiteten trues ikke bare av plass, men også av mangelen på kvalifisert helsepersonell.

Om sykehusene blir overbelastet, vil det komme et punkt da legene må rasjonere behandlingen, der de ikke lenger gjør alt de kan for å redde alle, men i stedet må ta beslutninger om den mest effektive bruken av ressurser og utstyr.

Bestemme hvem som skal leve

Dersom utviklingen blir slik, blir det opprettet komiteer bestående av leger og etiske eksperter som skal ta beslutninger, slik at leger i sykerommene ikke skal måtte ta raske beslutninger når ressursene ikke strekker til.

Den nyeste smittebølgen har fortsatt å vokse til tross for at det tidligere i desember ble innført en streng nedstengning av næringsliv og andre aktiviteter.

I fire av fem regioner i staten – Sør-California, Bay Area med San Francisco, San Joaquin-dalen og området rundt Sacramento, er det full nedstengning med ordre om å holde seg hjemme.

De fleste virksomheter som frisører, museer og dyrehager er stengt, samlinger av folk er forbudt, hoteller er stengt for turister, og restauranter kan ikke ha servering innendørs.