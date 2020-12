Ghislaine Maxwell løslates ikke mot kausjon

Dommer Alison Nathan mener det er for stor risiko for at Maxwell stikker av til at hun skal få lov å vente på rettssaken i husarrest.

Venner og familie hadde samlet sammen 28,5 millioner dollar til kausjon, men det holdt ikke for dommeren. Det var andre gang hun søkte om løslatelse siden hun ble pågrepet.

Britisk-amerikanske Maxwell er siktet for sin rolle i Epsteins seksuelle misbruk av mindreårige jenter, blant annet ved å ha rekruttert unge jenter som Epstein kunne misbruke. Selv hevder hun seg uskyldig.