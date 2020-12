Soldat-topp: Kun halvparten av Tysklands våpen er klare for bruk

Soldater fra den tyske forbundsforsvaret Bundeswehr bærer ansiktsmasker foran en Marder infanteritank mens de deltar på en pressepresentasjon som viser ledelsessystemet (BMS) i det 37. pansrede infanteriregimentet i Frankenberg, Øst-Tyskland, tirsdag 26. mai 2020. Et slagmarkstyringssystem (BMS) er et digitalt system ment å integrere informasjonsinnhenting og prosessering for å forbedre kommandoen og kontrollen over en militær enhet. Battle Management System (BMS) har blitt introdusert i den tyske væpnede styrkebasen siden begynnelsen av april 2020 og også i Bundeswehr-hæren siden 11. mai 2020. (AP Photo / Jens Meyer) Foto: Jens Meyer / AP