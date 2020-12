17 russiske fiskere omkom trolig i trålerforlis i Barentshavet

Ifølge det russiske nyhetsbyrået Tass er det tråleren Onega fra Murmansk som har sunket. Siste gang skipet var i havn var i Kirkenes 14. desember.

To personer ble reddet opp av sjøen i live.

President Vladimir Putin uttrykte mandag sin dype medfølelse med de berørte familiene. Statsminister Mikhail Misjustin sa tidligere mandag at de etterlatte skal få den hjelpen de trenger.

Sank raskt

Det foreløpige resultatet fra redningsaksjonen tilsier at 17 personer mistet livet. De er savnet etter at skipet sank raskt i en storm, og det er ikke håp om å finne dem i live, sier en kilde i nødetatene til Tass.

– Det er ingen overlevende ut over de to som ble reddet opp. Skipet var dekket av is og sank umiddelbart i stormen. Det er praktisk talt umulig å redde noen i det iskalde vannet, sier kilden.

En talsmann for regningstjenesten i den nordvestlige regionen av Murmansk sier det er kraftig snøstorm i området, med 4 meter høye bølger og 20–25 minusgrader.

Norge varslet av Russland

Myndighetene fikk varsel om ulykken i 5.30-tiden mandag morgen.

Hovedredningssentralen Nord-Norge opplyser til NTB at de er varslet av sine russiske kolleger om ulykken, men at de ikke foretar seg noe ettersom den har skjedd langt inn i russisk farvann.

Det er sterk vind og dårlig vær i området, noe som øker faren for ising. Dette er et velkjent og farlig fenomen på sjøen i nordlige strøk i vintermånedene.

Ulykken skjedde da mannskapet skulle heise inn et tung trål med fisk. Tråleren kom i ubalanse og kantret umiddelbart. Det hele gikk fort, sier en talsmann for elvetransportbyrået Rosmorretsjot, Alexej Kravstjenko.

Minst fem skip i søket

Russiske myndigheter sier at fem skip er sendt til området og driver leting. På grunn av værforholdene er det ikke mulig å bruke fly i søket.

– Fem skip er sendt for å lete etter mannskapet. Så langt er to personer blitt plukket opp i live, de var i redningsdrakter, men var ikke sammen med resten, sier en kilde i krisedepartementet til Tass.

Onega er et fiskefartøy som har seilt siden 1979 og er på 358 bruttotonn. Tråleren har sterke bånd til Troms. Den ble bygd i Norge, eid i Tromsø og på Senja fram til 2002, melder nord24.no.

Tidligere eiere betegner den som en god sjøbåt som har gått mye i norske farvann.

Video: Unik redningsaksjon utenfor Henningsvær