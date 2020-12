Kirken taper terreng i Polen

Negativ mediedekning og dokumentarer, og til og med kritikk fra Vatikanet, har bidratt til å skade kirkens omdømme etter at den i årevis hadde enorm legitimitet på grunn av motstanden mot kommunistregimene.

Enkelte polakker har til og med begynt å tvile på arven etter den polske paven Johannes Paul II.

En meningsmåling tidligere i desember viste at bare 41 prosent av polakkene har et positivt syn på kirken, en nedgang på 16 prosentpoeng siden mars. Hele 47 prosent har et negativt syn.

Endringen er betydelig på så kort tid, sier sosiologen Katarzyna Zalewska ved Det jagellonske universitet i Krakow. Hun sier at sekulariseringen i landet har akselerert de siste årene.

Skadelig abortvedtak

Spesielt skadelig for kirken var det at forfatningsdomstolen i oktober innførte et nesten totalt forbud mot abort. Det førte til kraftige reaksjoner og omfattende demonstrasjoner over hele landet.

Noe av kritikken var rettet mot kirkehierarkiet, og reaksjonen var så sterk at regjeringen har nølt med å iverksette forbudet.

Offisielle tall viser nå også at stadig flere polakker nå tar barna sine ut av religionsundervisningen på skolen.

To tredeler av polakkene sier nå at de ønsker at religionsundervisning skal være kirkens ansvar, ikke skolens, ifølge en meningsmåling fra forrige uke.

Melder seg ut

Noen melder seg også ut av kirken – en prosess som i den katolske kirken kalles apostasi.

En nettside for folk som vil melde seg ut, fikk inn mer enn 1.000 søknader på bare to uker, mens en annen sier at over 30.000 mennesker har fylt ut skjemaet online.

– Det har mer eller mindre eksplodert, sier Krzysztof Gwizdala, som startet nettsiden apostazja.eu.

Tallene er rett nok lave i et katolsk-dominert land med 38 millioner innbyggere, men de er store nok til at kirken har bitt seg merke i utviklingen. Den har nå gjenopptatt statistikken over utmeldinger, som i 2010 bare var 459.

Hører ikke signalene

Martin Kaczmarek, som er sosiolog ved universitetet i Poznan, sier at kirkens omdømmetap ikke er så mye et resultat av misbruksskandalene, men av kirkens reaksjon på skandalene.

– Kirken virker revet mellom sine bedriftsinteresser og respekt for sin egen lære, sier han.

Zalewska sier at det virker som om kirken ikke hører signalene, og opptrer som om den opererer i et annet system, der den tror at den ikke trenger å reagere og er overbevist om sin urokkelige posisjon.

Hun mener at skandalene kan sette fart i sekulariseringen, slik det skjedde i Irland på 90-tallet.

Men at det også er mulig at vanskelige tider under koronapandemien kan gjenopprette polakkenes tro på den katolske kirken.