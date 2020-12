Skjelvet hadde en styrke på 6.8 og hadde sitt episenter 10 kilometer under havbunnen, 140 kilometer vest for byen Corral.

Det kunne kjennes godt i flere byer i regionene La Araucania, Los Rios, Los Lagos og Biobio.

Den chilenske marinen opplyser at det ikke er fare for noen tsunami, mens myndighetene sier at alle grunnleggende tjenester fungerer som normalt.