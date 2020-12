Macron ber skeptiske landsmenn stole på coronavaksinen

– Vi er en opplysningens nasjon og nasjonen til Pasteur. Fornuft og vitenskap skal vise oss vei, sa Macron søndag. Han henviste til den franske vaksinepioneren Louis Pasteur.

Mange av presidentens landsmenn er derimot bekymret. De husker godt franske helseskandaler i de siste tiårene, blant dem flere relatert til vaksiner. De frykter at vaksinen er utviklet for raskt, at de er lagd for å gi store farmasøytiske selskaper profitt og at de vil føre til langvarige bieffekter verden ikke vil se før om flere år.

Skepsisen er drevet av politikere langt ute på venstre- og høyresiden, men meningsmålinger viser at også moderate stemmegivere er skeptiske til vaksinen.

I likhet med andre EU-land startet Frankrike vaksineringen med vaksinen til Pfizer og Biontech, men hadde en mer nedtonet start enn de fleste andre land.

På et sykehjem utenfor Paris ble 78 år gamle Mauricette første franskmann til å få vaksinen. Hun var aldri tvil om å ta vaksinen.

– Vi måtte ikke overbevise henne. Hun sa: «Ja, jeg er klar for hva som helst for å unngå å bli smittet», sa Samir Tine ved sykehjemmet etter at vaksinen var satt.

Frankrike er hardt rammet av pandemien, med mer enn 60.000 coronarelaterte dødsfall.