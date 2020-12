– Vi er allerede på et kritisk punkt, sier Fauci til CNN, med henvisning til presset helsevesenet i USA er under.

Rundt 120.000 personer er innlagt på sykehus i landet med covid-19. På julaften det ble registrert nesten 3.000 nye coronarelaterte dødsfall.

Til tross for at folk ble advart mot å reise i jula, forteller Fauci at flyplassene har blitt fylt opp og at folk også har reist på veiene.