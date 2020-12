Valg i Den sentralafrikanske republikk

President Faustin-Archange Touadera håper å sikre seg en ny presidentperiode og danke ut opposisjonskandidaten og tidligere statsminister Anicet-Georges Dologuele.

Journalister fra nyhetsbyrået AFP meldte at lokalene i hovedstaden Bangui åpnet 50 minutter for sent. Årsaken var at valgmateriell var forsinket.

I gatene patruljerer fredsbevarende FN-styrker og lokale og rwandiske soldater. Kun en liten andel av befolkningen antas å kunne avlegge frie og uavhengige stemmer ettersom rundt to tredeler av landet er styrt av opprørsgrupper.

– Det er veldig viktig for meg å være her. Jeg tror stemmegivningen vil endre landet vårt, uansett hvem presidenten blir, sa læreren Hortense Reine til nyhetsbyrået AFP.

Kupp- og fuskanklager

Den siste uken har vært turbulent, og søndag er det også meldt om flere sammenstøt rundt om i landet. I den nordvestlige regionen konfiskerte opprørere valgutstyr og truet valgmedarbeidere, ifølge en FN-kilde.

President Touadera anklager tidligere president François Bozize for å være i ferd med å gjennomføre et kupp.

Bozize har på sin side oppfordret landets innbyggere til å la være å stemme i et valg han hevder vil være preget av fusk.

– Hold dere hjemme. La Touadera putte stemmen sin i urnen ensom, sier Bozize i et lydopptak publisert på nettet.

Ny opprørskoalisjon

Bozize er blant lederne av den nyetablert Koalisjonen av patrioter for endring (CPC), som ble dannet da tre væpnede opprørsgrupper slo seg sammen for ni dager siden.

Julaften kunngjorde gruppen våpenhvile, men denne ble opphevet allerede 1. juledag. Dagen etter ble tre fredsbevarende soldater fra Burundi drept i den sørlige og sentrale delen av landet, opplyste FN. Det er ikke kjent hvem som sto bak angrepet.

Den sentralafrikanske republikk er rikt på mineraler, men rangert som verdens nest fattigste land. Landet har vært kronisk ustabilt siden det ble uavhengig for 60 år siden.

Flere tusen har mistet livet siden en borgerkrig brøt ut i 2013, og en firedel av befolkningen på nær fem millioner er fordrevet fra hjemmene sine.