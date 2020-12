De første danskene har fått koronavaksine

I Nordjylland var det sykehjemsbeboeren Chresten Baisgaard som var først ute med å få koronavaksine.

– Det har vært en hard tid på pleiehjemmet. Alle aktiviteter har vært stengt helt ned i ti måneder. Folk har sittet på stuene sine og sett på tv hele dagen, sa Baisgaard.

92-åringen er blant de rundt 100 beboerne på Birkebo, som er Aalborgs største pleiehjem.

I Norge settes den første vaksinedosen klokken 12 på et sykehjem i Oslo. I Sverige ble 91 år gamle Gun-Britt Johnson klokken 8 den første til å få en dose.

Frederiksen: – Et vendepunkt

Danmarks statsminister Mette Frederiksen sier viruset har vært krevende for Danmark og Europa. Hun ser fram til at man nå aner slutten på pandemien.

– Dette er et stort vendepunkt for oss i Danmark, for Europa og for hele verden, sa hun da hun møtte journalister søndag.

I likhet med Sverige og Norge mottok Danmark 2. juledag knappe 10.000 vaksinedoser, nok til å vaksinere rundt 5.000 personer.

Rekordmange innlagte

I Danmark ble disse fordelt på ulike pleiehjem. Først i vaksinekøen i Danmark står personer i risikogruppen, som er eldre og folk med kroniske sykdommer. Også helsepersonell blir blant de første til å få vaksine.

Vaksinen settes samtidig som 776 koronasmittede personer er innlagt på danske sykehus, et rekordhøyt antall, viser tall fra Statens Serum Institut (SSI). Det er en tredobling av antall inlagte siden starten av måneden.

Lørdag ble det også bekreftet 1.834 nye smittetilfeller og 19 nye dødsfall. Totalt har over 151.000 dansker fått påvist korona, og det er registrert 1.153 koronarelaterte dødsfall.