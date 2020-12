Offisielt startskudd for tysk vaksinering

Søndag, nøyaktig elleve måneder etter at landets første smittetilfelle ble påvist, starter vaksinering i alle landets 16 delstater.

I første omgang er det mennesker over 80 år, sykehjemsansatte og ansatte ved sykehus og som løper særlig stor risiko, som får tilbud om vaksinasjon.

I de påfølgende dagene skal mesteparten av de over 400 nyetablerte mobile vaksinasjonsklinikkene starte vaksinasjon.

Tyske myndigheter oppfordrer folk til å takke ja til vaksine, både for sin egen helses skyld og for å beskytte andre. Eksperter opplyser at det trengs en vaksinasjonsrate på 60–70 prosent for å kunne få pandemien under kontroll.

En undersøkelse so YouGov har gjort for nyhetsbyrået DPA, viser at 65 prosent av tyskerne planlegger å vaksinere seg.