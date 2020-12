Kilder: Nashville-bobileksplosjon kan ha vært selvmordshandling

Lørdag gjennomsøkte politiet boligen til en person som knyttes til bobileksplosjonen. Politiet har ikke sagt noe om hvordan boligen i Antioch i Nashville er knyttet til eksplosjonen, og politiet har heller ikke opplyst om det er foretatt noen pågripelser i saken. Bombeeksperter ble sendt inn i huset før etterforskerne fikk gå inn.

Men lørdag kveld skrev amerikanske medier at en 63 år gammel mann som skal være av interesse i saken, er blitt identifisert i forbindelse med eksplosjonen. Videre melder blant annet CNN at politiet nå mener eksplosjonen kan ha vært et resultat av en selvmordshandling. Kanalen viser til to ikke navngitte kilder som skal ha direkte kjennskap til etterforskningen.

Tidligere har politi opplyst at det er blitt funnet levninger på stedet der bobilen gikk i luften, men uten at politiet har fastslått noen tilknytning. En FBI-ansatt sa lørdag at politiet ikke leter etter noen andre mistenkte.

Noen amerikanske medier skrev lørdag kveld at gjerningspersonen selv kan ha blitt drept i eksplosjonen. Dette er opplysninger som verken politi eller andre myndigheter har bekreftet.

Google Maps' Street View-verktøy viser en bobil utenfor boligen i Antioch, en bobil som ser ut til å være den samme som politiet har bedt publikum om tips rundt.

Politiet fastslo fredag at eksplosjonen i en bobil i sentrum av Nashville tidlig på morgenen samme dag ikke var en ulykke, men en villet handling. Tre personer ble skadd. I minuttene før eksplosjonen, gjallet det en stemme fra et høyttaleranlegg i bobilen om at den kom til å eksplodere. Rundt 40 bygninger ble skadd i sentrum av Nashville.

Ordfører John Cooper har innført portforbud i sentrum i Nashville, og det gjelder fram til søndag.