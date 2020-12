Tyrkisk domstol avviser kurderleders anke om løslatelse

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (ECHR) har beordret Tyrkia til å løslate Selahattin Demirtas. Fengslingen er brudd på hans rettigheter, heter det i en kjennelse fra ECHR.

Men lørdag avviste en domstol i Ankara en anke fra Demirtas' advokater om løslatelse, melder det statlige nyhetsbyrået Anadolu.

I kjennelsen henvises det til at det ikke finnes noen tyrkisk oversettelse av ECHRs ordre. Domstolen i Ankara viser til at den fortsatt venter på at justisdepartementet skal oversende en oversettelse av ECHRs kjennelse, som ble kjent tirsdag.

President Recep Tayyip Erdogan har fordømt ECHRs kjennelse. Han henviser til Demirtas som en terrorist.

Tyrkia er medlem av Europarådet. Derfor er ECHRs kjennelser juridisk bindende for landet.

I juni i år fastslo Tyrkias forfatningsdomstol at den lange varetektsfengslingen av Demirtas er brudd på hans rettigheter.

Demirtas har sittet i varetekt siden november 2016. Han er tiltalt for å være tilknyttet militante kurdere og risikerer opptil 142 års fengsel. Han er tidligere leder av det kurdiskvennlige venstrepartiet HDP. Han er en av flere i partiet som ble pågrepet etter kuppforsøket i Tyrkia i 2016.

Myndighetene hevder at HDP er en politisk del av det forbudte Kurdistans arbeiderparti (PKK), som står på terrorlisten til Tyrkia og landets vestlige allierte. HDP avviser dette.