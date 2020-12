Biden advarer om konsekvenser hvis Trump blokkerer koronakrisepakken

Krisepakken, som er vedtatt av Kongressen, gir blant annet alle amerikanere en krisesjekk på 600 dollar. Trump sådde tvil om den etterlengtede pakken da han krevde at beløpet skal mer enn tredobles.

– Denne ansvarsløsheten har ødeleggende konsekvenser, sier Biden i en uttalelse.

Biden viser til at statlig støtte for inneværende periode vil utløpe om bare noen dager, og at millioner av amerikanere kan bli tvunget fra hjemmene sine fordi Trump ikke har skrevet under på krisepakken, noe som gjør at hjelpen blir forsinket.

– En utsettelse betyr at flere småbedrifter ikke vil overleve denne mørke vinteren fordi de mangler tilgang på den livbøyen de trenger. Det blir ytterligere utsettelser for amerikanere i å få de direkte utbetalingene de fortjener for å takle den økonomiske ødeleggelsen covid-19 har skapt, sier Biden.

Demokratene i Kongressen har på sin side sagt at de er klare til å imøtekomme kravet om høyere støtte.

Trump gikk mot Senatets republikanske flertallsleder Mitch McConnell da han angrep krisepakken. McConnell har avvist å gjøre krisepakken større enn den som er forhandlet fram.

Demokratene og Trump enig

Det var forrige helg at Demokratene og Republikanerne i Kongressen ble enige om en ny koronakrisepakke verdt 900 milliarder dollar. Pakken gir blant annet mange amerikanere en krisesjekk på 600 dollar.

Trump gjorde det klart at han ikke ville godkjenne krisepakken. Presidenten uttalte at beløpet burde økes til 2.000 dollar.

– Jeg ber Kongressen endre dette forslaget og øke det latterlig lave beløpet på 600 dollar til 2.000 dollar, eller 4.000 dollar for par, sa Trump i en video som han la ut på Twitter tirsdag.

Trumps krav fikk Demokratene til å juble.

– Republikanerne nektet gang på gang å si hvilket beløp presidenten ville ha på de personlige sjekkene. Endelig har presidenten godtatt 2.000 dollar. Demokratene er klare til å få dette gjennom i Kongressen, skrev toppdemokrat og flertallsleder i Representantenes hus, Nancy Pelosi, på Twitter etter at Trump hadde publisert videoen.

Stoppet av Republikanerne

Da Representantenes hus trådte sammen julaften, foreslo Demokratene, som har flertall der, å øke beløpet ved å sende forslaget direkte til Trump. Republikanerne satte en stopper for det.

– I dag, på julaften, fratok Representantenes hus på grusomt vis det amerikanske folket de 2.000 dollar som presidenten gikk med på å støtte, sa Pelosi.

– Hvis presidenten er seriøs med direktebetalingen på 2.000 dollar, må han be Republikanerne om å slutte å stå til hinder, la hun til.

Kan få alvorlige konsekvenser

President Trump lovet ikke eksplisitt at han ville legge ned veto mot pakken som ble vedtatt i Kongressen i helgen. I tillegg kan det være nok støtte for pakken i Kongressen til å overkjøre et veto.

Ytterligere forsinkelser kan likevel føre med seg alvorlige konsekvenser for millioner av amerikanere og amerikanske forretninger som sliter på grunn av tiltakene. I tillegg vil det heller ikke komme ekstra støtte til vaksinedistribusjon.

Fordi Kongressen har knyttet krisepakken til en generell finansiering av staten, kan det føre til en nedstenging av statsapparatet 29. desember.

Pelosi har varslet at hun skal innkalle Representantenes hus mandag 28. desember.