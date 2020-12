Forskere drar på hasteekspedisjon til isfjell

Vitenskapsfolk forbereder en hasteekspedisjon til verdens største isfjell A-68A. Isfjellet er på kollisjonskurs med øya Sør-Georgia i det sørlige Atlanterhavet.

A-68A er større enn Luxemburg og brøt løs fra ishyllen Larsen C på Antarktis i 2017. Siden har det drevet i retning Sør-Georgia.

Det rike ekosystemet rundt øya står i fare for å bli ødelagt ved at havbunnen blir revet i stykker av isfjellet, i tillegg til at temperaturen vil bli langt kaldere på grunn av isen og smeltevann. Vannet rundt øya er hjemmet til bløtdyr, svamper, krepsedyr og annet liv.

Forskere ved British Antarctic Survey (BAS) flyr ut til Falklandsøyene 11. januar og går i karantene for å sikre at de er fri for coronaviruset, før de legger ut på en tre dager lang reise til isfjellet om bord i forskningsskipet RRS James Cook.

– Selv om isfjell er vanlig har vi aldri vært borti noe på denne størrelsen tidligere, så dette blir nytt for oss alle, sier professor Garaint Tarling som er biologisk oseanograf ved BAS.

– Det fører med seg en kraftig endring på miljøet.

Vil ødelegge næringskjeden

Sterke havstrømmer styrer isfjellet fra dypt vann mot grunnere områder ved kontinentalhyllen som ligger rundt Sør-Georgia. Isfjellet har en overflate på omtrent 4000 kvadratkilometer.

Kontinentalhyllen er rikt på planteplankton, krill og andre arter som er lavt på næringskjeden, og som er viktige matområder for pingviner, seler og hvaler.

– Biomangfoldet i dette området er like rikt som det du finner på Galápagos, forklarer Tarling.

Vannet rundt Sør-Georgia er rundt 4 pluss, men når isfjellet kommer dit er det ventet at temperaturen vil falle et par grader. Med kaldere vann og milliarder av tonn med ferskvann fra isfjellet, vil det være ødeleggende for regionens rolle som matfat.

– Dersom isfjellet går på grunn vil vi kunne forvente at det blir der i opp mot ti år siden det er så stort. Det vil bli et enormt problem, understreker Tarling.

I tillegg til å ødelegge økosystemet vil isfjellet også kunne blokkere et stort område hvor det er rikelig med krill. Det vil kunne hindre pingviner og seler fra å finne mat i nærheten for dem og deres barn under hekkesesongen.

Taling forklarer at mens hvaler kan ha mulighet til å finne andre områder med mat, kan ikke store pingvinkolonier eller seler dra så langt bort fra øya.

– De er fokusert på sine baser og uten mulighet til å dra fort ut, spise og komme kjapt tilbake igjen, så har de virkelig et problem, sier Tarling.

Samler prøver

Når så forskningsskipet ankommer isfjellet vil forskerne samle inn prøver ved hjelp av nett og flasker, og de vil studere dyr som befinner seg i vannet. To undervannsbåter vil bli sjøsatt for å måle temperatur, saltinnhold og mengden planteplankton i vannet rundt isfjellet.

Undervannsbåtene vil være i regionen i fire måneder. De vil komme til havoverflaten for å sende data tilbake til skipet. Ved å kombinere denne informasjonen med det forskerne finner, vil man kunne danne seg et bilde av hvordan isfjellet vil påvirke miljøet.

Ifølge ledende forsker på oppdraget, Povl Abrahams i BAS, viser de siste bildene at isfjellet befinner seg i underkant av ti mil fra Sør-Georgias kyst.

– Det kan være at isfjellet ender med å støte og skrape borti kontinentalhyllen og styrer unna øya, men det kan også ende med å gå på grunn og bli værende der i mange år. Det er vanskelig å si hva som vil skje.

