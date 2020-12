Mutert coronavirus påvist i Sverige

Det opplyste enhetsleder Sara Byfors i Folkhälsomyndigheten på en pressekonferanse 2. juledag.

Virusvarianten er påvist hos en person i Södermanland. Smittevernlege Signar Mäkitalo sier at smittesporing og testing pågår.

– Dette er en person som reiste til Sverige for å feire jul, sa Mäkitalo.

– Personen testet positivt den 21. desember, og vi fikk i dag vite at det var den muterte virusvarianten, la han til.

Lite sosial kontakt

Mäkitalo opplyser at den smittede har hatt lite sosial kontakt siden ankomst til Sverige.

– Men risikoen finnes for at det er flere i Sverige som har denne varianten, legger han til.

Byfors i Folkhälsomyndigheten understreker at situasjonen er alvorlig og at myndighetene følger utviklingen nøye.

– Mandag gikk vi ut med anbefaling om at alle som har reist til Sverige fra Storbritannia tester seg på dag én og dag fem, sa hun.

– Anbefalingen gjelder uansett om man ikke har symptomer. Vi anbefaler også de som kommer fra Storbritannia om å unngå kontakt med andre sju dager etter ankomst til Sverige, sa hun.

Anbefaler isolering

Byfors la til at også nærkontakter anbefales å isolere seg.

Sverige mottok de første dosene av Pfizer og Biontech-vaksinen lørdag morgen, i likhet med Norge og mange andre europeiske land. Sammen med andre EU-land setter Sverige i gang massevaksinering søndag.

Funnet av den nye muterte varianten vil ikke påvirke vaksinasjonsplanene, ifølge Byfors.

Den nye virusvarianten er også påvist i Spania, Japan, Frankrike og Danmark, melder nyhetsbyrået TT.

Liten intensivkapasitet

I forbindelse med jula har svenskene et opphold i rapporteringen av nye smittetall, men landet hadde tirsdag 22. desember passert 8.000 coronarelaterte dødsfall, viser tall fra Folkhälsomyndigheten.

Samme dag ble det meldt om at totalt 389.439 svensker hadde fått påvist viruset. Fra fredag til tirsdag ble det meldt om 8.167 nye tilfeller.

2. juledag er 536 av landets 684 intensivplasser opptatt. Rundt 60 prosent av intensivpasientene er smittet av corona, opplyste kriseberedskapssjefen i Socialstyrelsen, Johanna Sandwall på pressekonferansen.

– Den nasjonalt tilgjengelige kapasiteten for intensivavdelingen ligger på drøyt 20 prosent, sa Sandwall.

Hun la til at kapasiteten varierer mye mellom regionene, og at myndighetene jobber med å utarbeide muligheter for å flytte intensivpasienter mellom ulike deler av Sverige, dersom dette blir nødvendig.