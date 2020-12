Flere eksplosjoner har rammet Afghanistans hovedstad

De to ble drept da en bombe festet til bilen deres detonerte. Ytterligere en sivil ble skadd, opplyser talsperson for politiet, Ferdaws Faramarz.

To andre politifolk ble også skadd da en annen bombe som var festet på deres bil, eksploderte.

En tredje bombe gikk også av i Kabul, men ingen ble drept eller såret.

Nyhetsbyrået AP skriver at det er meldt om to eksplosjoner til, men disse er ikke bekreftet av politiet.

Ingen har tatt på seg ansvaret for angrepet, men Afghanistan har den siste tiden opplevd en opptrapping i angrep og attentat.

IS har tatt på seg ansvaret for flere av disse, blant annet angrepet mot universitetet i Kabul i starten av november der flere titalls personer ble drept. Gruppen tok også på seg ansvaret for rakettangrepet mot en amerikansk militærbase utenfor Kabul 19. desember.

Samtidig er det pause i fredsforhandlingene mellom afghanske myndigheter og Taliban i Qatar. Taliban har den siste tiden trappet opp angrepene sine mot regjeringsstyrker, særlig i Øst-Afghanistan.