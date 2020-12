Tre skadd i skyting i Berlin

Hendelsen skjedde i 4-tiden nær hovedkontorene til Det sosialdemokratiske partiet (SPD) i bydelen Kreuzberg, ifølge Bild.

Politiet vet ikke hvem som sto bak skytingen, og gjerningspersonene flyktet fra området. Et omfattende søk er igangsatt, blant annet med helikopter.

Politiet meldte først om fire skadde, mens det ifølge brannvesenet skal være tre. Disse tre ble funnet i en innkjørsel.

En fjerde person skal ha pådratt seg skader i beinet da han hoppet uti Landwehrkanal for å unnslippe skytingen, opplyser politiet.

Ifølge en talsperson for politiet er det foreløpig ingen tegn til at skytingen var politisk motivert. Hun understreker at situasjonen er uavklart, melder Deutsche Welle.

De skadde får behandling på sykehus.