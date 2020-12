Fredsbevarende soldater drept i Den sentralafrikanske republikk

– Tre ble drept og to andre såret etter angrep i den sørlige og sentrale delen av landet, heter det i uttalelsen som FN sendte ut natt til lørdag norsk tid.

Angriperne er ikke identifisert.

Angrepet fant sted dagen etter at en av de større opprørsgruppene i landet avlyste den pågående våpenhvilen som skulle vare fram til søndagens valg.

FN opplyser at angrepet var rettet mot FN-soldater, landets egne soldater og sikkerhetsstyrker i Dekoa i Kemo, samt i Bakouma i Mbomou. FN har ikke oppgitt ytterligere detaljer.

Søndagens valg blir sett på som en viktig test på landets evne til å reetablere stabilitet.

Tidligere i uken anklaget president Faustin Archange Touadera sin forgjenger François Bozize for å planlegge et kupp. En militsgruppe grep midlertidig kontroll over landets fjerde største by, og Russland og Rwanda sendte soldater for å hjelpe regjeringen.

Den sentralafrikanske republikk er rikt på mineraler, men rangert som verdens nest fattigste land. Landet har vært kronisk ustabilt siden det ble uavhengig for 60 år siden.