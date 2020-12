Frankrike bekrefter første tilfelle av mutert koronavirus

Bekreftelsen ble kunngjort av det franske helsedepartementet sent fredag kveld.

Den smittede som har fått påvist det muterte viruset, er en fransk statsborger bosatt i Storbritannia. Personen kom fra London 19. desember og ble testet på et sykehus i Frankrike 21. desember. Vedkommende er symptomfri og er i selvisolasjon i en bolig i Tours i den sentrale delen av Frankrike.

Mutasjonen som Storbritannia har oppdaget og som har fått navnet VUI 202012/01, anslås å være 70 prosent mer smittsom enn den opprinnelige varianten av koronaviruset. Mutasjonen har også blitt påvist i Danmark, Nederland, Island, Italia og Australia. Utviklingen har ført til at mange land har stanset flygninger fra Storbritannia.

Det britiske medisinske tidsskriftet BMJ påpeker at det så langt ikke er noe som tyder på at det muterte viruset er mer dødelig eller at det har gjennomgått så store endringer at behandlingsmåter eller vaksiner påvirkes.

Andre mutasjoner av koronaviruset har blitt påvist også tidligere.

Det er vanlig at virus endrer seg, eller muterer, og at virus dermed blir mer smittsomme, uten at det betyr at viruset blir mer farlig. Det påpekte også Niklas Arnberg, professor i virologi ved universitetet i Umeå i Sverige, i september.

– Når det dreier seg om dette viruset og andre virus som sprer seg fra dyr til mennesker og begynner å spre seg blant oss, er det fullt naturlig at de muterer. De tjener ikke på å ta knekken på mennesker, for da blir det vanskeligere for viruset å spre seg, sa han.