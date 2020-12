– Vi får Europas søppel!

Små biter med sterkt farget plast skylles inn mot land på kysten ved Maine i USA etter at last som var på vei til forbrenning falt i sjøen.

Plastbitene er en del av en forsendelse på 10.000 tonn fra selskapet Re-Gen Waste i Nord-Irland, og får det nå til å tenne på alle pluggene til miljøvernere og de lokale innbyggere som er overrasket at staten Maine importerer plast fra et sted nesten 5000 kilometer unna.

Unngåelig

Frivillige kjemper mot klokken og sliter med å fjerne avfallet fra Sears Island. Ved dere side går ansatte i et selskap som er hyret inn for å håndtere situasjonen. Sammen frykter de at de kjemper en tapt kamp, for med hvert tidevann kommer enda mer plast.

Både miljøvernere og politikere har gjort det klart at USA, som er verdens største plastprodusent, ikke skal importere plast. De er bekymret for dyrelivet i Penobscot Bay, kjent for å være hvor Maines første hummerfiskerier etablerte seg.

BEKYMRET: Miljøvernere og politikere er bekymret for dyrelivet i Penobscot Bay. Kysten er full av plastbiter. Foto: Ethan Andrews/The Free Press

– Dette er en uheldig og en unngåelig ulykke, og den er et argument i et større bilde - hvordan håndterer vi avfall, sier Genevieve McDonald. Hun representerer Demokratene i forsamlingen i staten Maine.

– Vi burde ikke sette oss i en posisjon hvor vi importerer søppel. Dette kom som en overraskelse for meg siden jeg vet hvor mye plast vi produserer her i USA, fortsetter hun.

McDonald er til vanlig kaptein på en kommersiell hummerfangstbåt, og hun sitter i komiteen som forvalter og har tilsyn på ressursene i statens kystlinje. Hun er bekymret for hvilke konsekvenser avfallet vil ha for dyrelivet i omegn, i tillegg til hummerfiske som er hjørnesteinen i økonomien knyttet til havet.

Uakseptabelt

Selskapet som står bak lasten karakteriserer nyheten om utslippet som «nedtrykkende» og mener hele hendelsen er uakseptabel og kunne helt og holdent vært unngått.

Re-Gen forklarer videre at lasten med det de kaller "avfall til energi-forbrenning" kommer fra landmasser og var på vei om bord lasteskipet MV Sider til Mack Port i Seasport under en storm 2. desember.

PLASTBITER: Slik ser det ut på stranden ved Sears Island i Maine. Foto: Ethan Andrews/The Free Press

Under lastingen ved Sprague Energy terminal, faller to baller med plastavfall ut i Penobscot Bay. En av disse klarte de ikke å få opp fra sjøen igjen, med sterk vind blåste plasten til nordvest-siden av Sears Island.

Resten av lasten ble lastet som vanlig og transportert til byen Orrington hvor avfallet skal benyttes for å lage elektrisitet.

– Vi har vært aktive i mellomtiden og jobbet tett med ledelsen i Seasport, Sprague Energy og Penobscot Energy Recovery for å sikre at alle mulige midler tas i bruk for å begrense situasjonen, heter det i en uttalelse fra Re-Gen.

– Mannskap fra Clean Harbors er satt i sving for å fjerne platen som har samlet seg ved Sears Island. Vi har også tidligere fått hjelp fra studenter ved Maine Ocean School som har gjort ekstra sveip langs kystlinjen.

Europas søppel

Re-Gen forklarer at de har sendt rundt 100.000 tonn avfall i Europa og verden rundt, men dette var første gang selskapet har hatt uhell mens de har lastet av skip.

– Nå får vi søppelet til Europa også, sier Ron Huber som er konservator og leder for Penobscot Bays venner. – Dette er fører ikke til at vi reduserer avfallet: "Ja, ja, vi kan jo ta deres søppel også og brenne det."

Området er ifølge Huber viktig for dyrelivet, deriblant elgen og reinsdyr, og naturlig nok at det er flere fiskefarmer i bukta.

SKYLLES MOT LAND: Små plastbiter med sterkt farget plast skylles inn mot land på kysten ved Maine i USA etter at last som var på vei til forbrenning falt i sjøen. Foto: Ethan Andrews/The Free Press

– Så mange av våre naboer er der ute og plukker opp avfall, men hele greia er en komedie fylt av feil. Det skal ikke gå en uke før de rette instansene responderer. Og de burde ha nett under lasting, slik at store baller med avfall ikke faller i sjøen.

I snitt går 1.300 containere fra skip tapt i sjøen hvert eneste år, heter det i rapport fra World Shipping Council.

Fra nyttår vil kontrollene med avfall som skal fraktes over grenser skjerpet som følge av en avtale mellom 190 land. USA har signert avtalen, men ikke ratifisert denne. Avtalen er ventet til å påvirke hvordan man handler med plastavfall.

Artikkelen er først publisert i The Guardian. Oversatt og tilrettelagt av Martin Huseby Jensen.

VIDEO: Få et unikt innblikk i livet på havet