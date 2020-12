EU-ambassadørene har begynt å gjennomgå handelsavtalen med Storbritannia

Etter at en handelsavtale ble halt i land torsdag på overtid, må EU-ambassadørene nå gå gjennom haugevis med dokumenter for å bestemme seg for om de vil godta avtalen.

– EUs medlemsstater har begynt å gjennomgå de 1.246 sidene av EU-Storbritannia-avtalen og vil fortsette med denne slitsomme jobben i løpet av de neste dagene, sier Sebastian Fischer, som er talsmann for formannskapet, til nyhetsbyrået DPA.

EUs sjefforhandler Michel Barnier vil veilede ambassadørene når avtalen blir diskutert.

Avtalen må ratifiseres både av EU og Storbritannia. Parlamentet i London skal samles 30. desember. Det er ventet at avtalen vil gå gjennom. EU-parlamentet må også gi grønt lys, men det er ikke ventet at det skjer før på nyåret.