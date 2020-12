Navalnyj: Støttespiller pågrepet for å ha ringt på døren til FSB-agent

Nettstedet Bellingcat offentliggjorde mandag en video der Navalnyj lurer en påstått FSB-agent til å avsløre detaljer om forgiftningen av ham. Han mener at personen han lurte, er en av dem som sto bak forgiftningen.

Navalnyj skriver at Sobol var utenfor den påståtte agentens bolig da opptaket ble offentliggjort, og at hun ringte på døren hans.

– Du ringte på døren hos en drapsmann, skriver Navalnyj.

Han skriver at hun er blitt tatt med til avhør og at myndighetene har gått gjennom leiligheten hennes og beslaglagt alt utstyret hennes.

Etterforskes

Ivan Zjdanov, som er en nær medarbeider av Navalnyj, sa fredag at Sobol etterforskes for trusler.

I en uttalelse bekrefter russisk politi at de etterforsker Sobol, og at hun er anklaget for å ved makt å ha tatt seg inn i mannens bolig. Hun risikerer opp til to års fengsel.

– Da huseieren åpnet døren, dyttet Sobol damen til side og gikk rett inn i leiligheten, skriver politiet i uttalelsen.

Navalnyjs og hans støttespillere står ved at hun bare skulle konfrontere den påståtte agenten.

Har avvist anklager

Navalnyj ble alvorlig syk under et besøk i Sibir 20. august. Han ble først innlagt på et sykehus i Omsk, men etter internasjonalt press ble han overført til et sykehus i Berlin.

Det har blitt påvist at han ble forgiftet av den militære nervegiften novitsjok.

President Vladimir Putin har avvist at Russland sto bak forgiftningen av Navalnyj. Hadde de gjort det, ville Navalnyj vært død, sa Putin på sin oppsummerende pressekonferanse forrige uke.